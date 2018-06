Deel dit artikel:











Gemeenten nemen cheques Fonds 1818 in ontvangst Charlie Aptroot (burgemeester Zoetermeer) met de cheque (foto: Twitter @AptrootC)

REGIO - Alle negentien gemeenten uit onze regio hebben tijdens het Fonds 1818 Festival een cheque van 18.000,18 euro ontvangen. Decor van het festival is de Grote Kerk in Den Haag. Fonds 1818 is een fonds met veel geld. Met dit geld worden projecten ondersteund met als doel om de maatschappij beter te maken.

De gemeente Zoetermeer gaat het geld besteden aan nieuwe kinderspeelplaatsen aan de Van Randwijkhove en bij Stadsboerderij De Weidemolen. Burgemeester Charlie Aptroot is blij met het geld, laat hij weten op Twitter. De gemeente Teylingen geeft het bedrag van bijna twintigduizend euro aan het Jacoba van Beierenfonds, dat zich inzet voor een beter Teylingen. Ook Madurodam mocht een cheque in ontvangst nemen.

