Kijk hier LIVE naar de finale van de nacompetitie TEC - Scheveningen Scheveningen neemt het in de finale van de nacompetitie op tegen TEC (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - De finale tussen TEC en Scheveningen voor promotie naar de tweede divisie is zaterdagavond live te volgen via omroepwest.nl. Om 18.00 uur trappen beide ploegen in Tiel af. Via onderstaande livestream hoef je niets te missen van het duel en op 89.3 Radio West doen Willem van Zuilen en Herman Nanninga verslag.

