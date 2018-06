Deel dit artikel:











Oudere man rijdt met scootmobiel het water in

RIJSWIJK - In Rijswijk is zaterdagmiddag een oudere man met zijn scootmobiel het water in gereden. De man is door agenten uit het water gehaald. Hij leek niet zwaargewond, maar is wel naar het ziekenhuis gebracht.

De man belandde aan de Johanna Westerdijkstraat in het water. Volgens een woordvoerder van de politie heeft hij 'best veel geluk gehad'. Het is niet bekend hoelang de man in het water heeft gelegen en hoe hij erin terechtkwam.