Paar honderd mensen bij Haagse Pride Walk: 'Ik droom ervan dat het gewoon is om anders te zijn'

DEN HAAG - Bij de Pride Walk in Den Haag waren zaterdagmiddag zo'n 500 mensen. Deelnemers vroegen aandacht voor onder meer seksuele diversiteit en homoacceptatie.

Nadat verschillende sprekers hadden verteld over diversiteit, begon om 14.30 uur de tocht vanaf het Internationale Homomonument op het Malieveld. Rond 16.30 uur kwamen deelnemers aan op de Grote Markt, waar het Rainbow Festival om 17.00 uur begon.

De Pride Walk The Hague is een initiatief van COC-Haaglanden. 'Met de Walk wordt seksuele- en genderdiversiteit gevierd en laten wij zien dat iedereen in Den Haag zichzelf moet kunnen zijn. Van jong tot oud, van geboren Hagenezen tot LHBTI-vluchtelingen, van homo tot transgender en a-seksuelen, iedereen willen wij vertegenwoordigen', meldt de organisatie.



Ontroerend

'Ik ben heel dankbaar dat we in een land leven waarin je gewoon mag zijn wie je bent', zei iemand zaterdag tijdens de Pride Walk tegen Omroep West. 'het is voor het eerst dat ik bij zoiets ben en ik vind het best wel ontroerend om hier te zijn.'

Een ander beschreef een situatie waarvan ze droomt. 'Dat het gewoon is om anders te zijn. Dat als iemand anders is, die er gewoon bij hoort en er niet meer over gesproken wordt.'



Botenparade

Eerder dit jaar werd bekend dat de zogenoemde Canal Pride niet doorging omdat de gemeente Den Haag toezeggingen over subsidie voor de botenparade niet nakwam. Daardoor onstond er een tekort van 25.000 euro. Tijdens de Pride Walk leek niemand zich nog druk te maken over het ontbreken van de botenparade. 'Volgend jaar gewoon wél een Canal Pride in Den Haag. Geen gezeur, gewoon doen', zegt Maaike Frankena van de organisatie van de Pride Walk.