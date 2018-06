Deel dit artikel:











Windsurfster Lilian de Geus tweede in Marseille Windsurfen, RS:X - Lilian de Geus. (Foto: EPA)

DEN HAAG - De Haagse windsurfster Lilian de Geus heeft bij de wereldbekerfinale in Marseille zilver behaald in de olympische RS:X-klasse. De nummer vier van Rio 2016 verspeelde in de afsluitende medalrace, met dubbele punten en tien deelneemsters, haar leidende positie in het klassement.

De Geus eindigde als zesde en zag haar Israëlische rivale Noga Geller als eerste over de finish varen. Daardoor moest de Nederlandse plankzeilster met een verschil van één punt het goud afstaan. Met haar zilveren plak voldeed De Geus aan haar doelstelling in Marseille. Ze ging in Frankrijk voor een podiumplaats. De 26-jarige windsurfster behaalde dit seizoen al goud bij de Prinses Sofia Cup voor de kust van Mallorca en zilver bij de Medemblik Regatta.