Ruim drie ton opgehaald in strijd tegen kanker bij Katwijkse Kippenloop

Er is zeker 301.000 euro opgehaald bij de loop | Foto: Guido van Vliet

De laatste lopers komen binnen bij de Kippenloop in Katwijk | Foto: Guido van Vliet

KATWIJK - Duizenden mensen liepen zaterdag tientallen kilometers om geld op te halen voor de behandeling van kanker. Ze liepen door Katwijk, over het strand en de duinen. Er werd zeker 301.000 euro opgehaald. Vorig jaar werd er drie ton bij elkaar gewandeld.

De volwassen deelnemers deden mee aan de Kippenloop en liepen afstanden van 10, 15, 25, of 42 kilometer. De opbrengst gaat naar KWF Kankerbestrijding. Kinderen deden mee aan de Kuikenloop van 5 kilometer. Zij haalden geld op voor Kika.

De eerste lopers begonnen om 06.30 uur. De laatste mensen kwamen om 17.40 uur over de finish. In totaal deden aan de Kippenloop 6000 mensen mee. 1400 kinderen liepen met hun ouders, grootouders of andere begeleiders de Kuikenloop.



Definitieve opbrengst

Bij de veertiende editie van de Kippen- en Kuikenloop is zeker 301.000 euro opgehaald, maar dat bedrag kan nog wat oplopen. Over ongeveer twee weken is de definitieve opbrengst bekend.

LEES OOK: Katwijkse Kippenloop haalt recordbedrag van drie ton op