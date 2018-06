Deel dit artikel:











Vrouw belandt met scootmobiel in sloot Delfgauw Vrouw belandt met scootmobiel in het water in Delfgauw | Foto: Regio15

DELFGAUW - Voor de tweede keer is zaterdagmiddag iemand met een scootmobiel in het water beland. Deze keer kwam een vrouw aan de Zuideinseweg in Delfgauw met haar scootmobiel in een sloot terecht. Eerder belandde ook al een man in Rijswijk in het water.

De vrouw werd door omstanders uit het water gehaald. Daarna is ze door medewerkers van de ambulance onderzocht, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de scootmobiel uit het water gevist. Op foto's is te zien dat het apparaat onder de modder zit. Ook de vrouw is erg vies geworden door het water in de sloot. Hoe het komt dat de vrouw met haar scootmobiel in de sloot belandde, is niet duidelijk. Eerder vandaag kwam een oudere man in Rijswijk ook met zijn scootmobiel in het water terecht. Hij werd wel naar het ziekenhuis gebracht. LEES OOK: Oudere man rijdt met scootmobiel het water in