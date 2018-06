Deel dit artikel:











Drukte van belang op jaarlijkse bunkerdag Archieffoto (Bunkerdag 2017) | Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Ruim 19.000 mensen hebben zaterdag een kijkje genomen in bunkers en andere overblijfselen van de Atlantikwall in Nederland. Speciaal voor deze dag werd de manschappenbunker in Den Haag opengebroken.

In de bunker in Den Haag zijn nog veel sporen te zien van zowel de Tweede Wereldoorlog als de Koude Oorlog. Bijna negentig bunkers langs de Nederlandse kust konden worden bezocht. De betonnen gebouwen maakten deel uit van de Duitse Atlantikwall, een 6200 kilometer lange verdedigingslinie langs de Europese kust van door de Duitsers bezet gebied.

Interesse De Duitse verdedigingswerken kunnen op steeds meer interesse rekenen. In 2015 werden op de themadag slechts zo'n twintig bunkers opengesteld. In 2016 jaar waren dat er met 46 ruim twee keer zoveel en vorig jaar kwamen er tientallen bij. Dit jaar zijn het er dus bijna negentig.