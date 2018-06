VIDEO: Uitzinnige supporters onthalen gepromoveerd Scheveningen

DEN HAAG - Supporters hebben op sportpark Houtrust de voetballers van Scheveningen gehuldigd. Het eerste elftal dwong zaterdagavond in een bloedstollende wedstrijd promotie naar de tweede divisie af. Spelers en staf werden door de uitzinnige aanhang onthaald met onder meer vuurwerk.

Scheveningen verloor de tweede wedstrijd in de nacompetitie zaterdag met 2-1, maar na de 2-0 overwinning afgelopen woensdag was dat voldoende om volgend seizoen een niveau hoger te spelen. Scheveningen wordt in de tweede divisie competitiegenoot van Katwijk, Rijnsburgse Boys en VVSB.

LEES OOK: Scheveningen-trainer John Blok na promotie: 'Bizar wat we hebben gepresteerd'