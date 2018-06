Scheveningen-trainer John Blok na promotie: 'Bizar wat we hebben gepresteerd'

DEN HAAG - 'Dat het niet goed was, maakt geen ene kut uit', klinkt de heldere analyse van Scheveningen-doelman Sven Wolsheimer direct na de promotie naar de tweede divisie. 'Het is een finale en die moet je binnen slepen.'

De keeper hield zijn ploeg zaterdag met een aantal fraaie reddingen op de been. 'Ik denk dat je het vandaag niet verdient, maar als je het over het hele seizoen bekijkt dan is scoren in de laatste minuut alleen maar terecht', waarmee hij doelt op het beslissende doelpunt van Leroy Resodihardjo in de blessuretijd.

Scheveningen stond voor de rust al met 2-0 achter en wist zichzelf in de tweede helft met het nodige kunst en vliegwerk op de been te houden. 'De tweede helft was een slijtageslag', zegt trainer John Blok na de wedstrijd. 'Onze kansen zaten aan het begin van de wedstrijd. In de tweede helft creëren wij niet veel. Er zaten heel veel jongens bij ons er doorheen, maar je laat zoveel mogelijk spelers staan, omdat je al rekening houdt met een verlenging.'



Trots

Toch blijft de verlenging uit en is Scheveningen over twee wedstrijden de winnaar van de finale om een ticket naar de tweede divisie. 'Als je over het hele seizoen kijkt naar dit groepje dan is het bizar wat we hebben gepresteerd. Er overheerst dan ook veel trots op alles en iedereen binnen de club. Dit is een topprestatie.'

