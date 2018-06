Deel dit artikel:











Verdachte aangehouden na straatroof in Den Haag Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Op de Denijsstraat in Den Haag is zaterdagavond iemand aangehouden die kort ervoor een vrouw van haar tas had beroofd. De vrouw heeft al haar spullen weer terug.

De vrouw werd rond 19.00 uur beroofd van haar tas. Volgens de politie kon de verdachte dankzij 'alerte getuigen' worden aangehouden. De recherche gaat verder met de zaak.