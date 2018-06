Deel dit artikel:











Boot met vijf opvarenden slaat om in Alphen Duikers gingen het water in om de fietsen op de kant te krijgen | Foto: MediaTV

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een boot met vijf opvarenden is zaterdagavond omgeslagen in de Oude Rijn ter hoogte van de Prins Clauskade in Alphen aan den Rijn. Iedereen had een nat pak, maar niemand raakte gewond, meldt de politie.

Het incident gebeurde rond 20.30 uur. Er zouden ook fietsen op het bootje hebben gestaan. Die werden door duikers naar boven gehaald. Waardoor de boot omsloeg, is niet duidelijk. De politie doet er ook geen onderzoek naar.