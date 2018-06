Twee auto's te water in Pijnacker en Maasdijk

REGIO - Twee auto's te water dit weekend. In Pijnacker kreeg de brandweer zondag rond 6.00 uur de melding dat er een auto in een sloot was gereden.

De auto was bij de Katwijkerlaan te water geraakt. Een inzittende was in geen velden of wegen te bekennen. Brandweermensen hebben nog in het water gezocht naar een mogelijk slachtoffer, maar er werd niemand gevonden. De politie onderzoekt de zaak.

Een paar uur eerder was het raak in Maasdijk. Een Hagenaar raakte rond 2.00 uur aan het Blauwhek met zijn auto te water. De 21-jarige Hagenaar miste na een tunnel een scherpe bocht en verloor de macht over het stuur. Hij raakte met zijn auto in een slootje in de berm en wist er zelf uit te komen, aldus een politiewoordvoerder.