Gewonde bij botsing tussen twee fietsers De fietser is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd | Foto: Regio 15

DEN HAAG - Bij een aanrijding tussen twee fietsers is één fietser zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in Scheveningen.

Door nog ongekende oorzaak kwamen de twee fietsers rond 1.00 uur op het fietspad langs de Houtrustweg met elkaar in botsing. Eén van de twee viel daarbij zo ongelukkig op de grond dat hij enige tijd buiten bewustzijn was. Het slachtoffer is met hoofdletsel naar het ziekenhuis vervoerd, aldus een woordvoerder van de politie.