Rolstoeltennisster Diede de Groot verliest finale Roland Garros Foto: Orange Pictures

ALPHEN AAN DEN RIJN - Diede de Groot is er niet in geslaagd de enkelspelfinale van Roland Garros te winnen. Haar grote rivale Yui Kamiji (Japan) was in drie sets te sterk: 2-6, 6-0, 6-2. 'De single partij tegen Kamiji ging helaas niet volgens plan, zij was de beste speler', erkende de nummer één van de wereldranglijst, die dit jaar de Australian Open op haar naam schreef na afloop.

In het dubbelspel had De Groot wel succes. Samen met Anniek van Koot won ze de finale van Kamiji en Marjolein Buis. Op de tribunes in Parijs zaten de nodige supporters uit Alphen aan den Rijn. De rolstoeltennisster speelt voor het Alphense Nieuwe Sloot. 'Al met al kan ik terugkijken op een mooi toernooi met veel sportieve hoogtepunten en nieuwe ervaringen', blikt De Groot terug bij mediapartner Studio Alphen. In juli staat het derde grandslamtoernooi op het programma. Op Wimbledon gaat de regerend wereldkampioen haar titel verdedigen. LEES OOK: Kiki Bertens klaar op Roland Garros