Vrouw raakt zwaargewond na botsing met brug Zwammerdam Een vrouw raakte zwaargewond bij het bootongeluk (foto: MediaTV)

ZWAMMERDAM - Een vrouw is zondagmiddag zwaargewond geraakt in Zwammerdam. Volgens een getuige was ze één van de opvarenden van een bootje dat over de Ziende voer. Tijdens het varen stootte ze haar hoofd tegen de Ziendebrug.

De vrouw raakte dusdanig gewond dat ze met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd moest worden. Dat bevestigt de politie. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.