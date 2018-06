Deel dit artikel:











Gestrand op een eilandje, brandweer redt jongen De jongen kreeg een reddingsvest van de brandweer | Foto: Regio 15

DEN HAAG - Op de Benthuizerplas in Zoetermeer heeft de brandweer een jongen van een eilandje gered. Hij was met een vriend - beiden rond de 10 jaar - in een rubberboot op de plas aan het roeien toen ze tegen het eilandje aankwamen. De jongen is vervolgens uitgestapt, waarna de roeiboot met zijn vriendje er nog in afdreef en hij moederziel alleen achterbleef.

De brandweer werd gewaarschuwd. Omdat het nog even duurde voordat de reddingsboot van de brandweer bij de Benthuizerplas kon zijn, besloot een brandweerman niet langer te wachten. Hij kon van iemand een kano lenen en daarin is hij naar de 'schipbreukeling' geroeid om hem gerust te stellen. 'Hij was behoorlijk in paniek', aldus een woordvoerder van de bandweer. De brandweer gaf de jongen een zwemvest waarna ze gezamenlijk wachtten op de reddingsboot van de brandweer. Ondertussen sprak de moeder hem geruststellend vanaf de wal via een portofoon toe. Toen de reddingsboot van de brandweer bij het eiland kwam, zijn ze aan boord gestapt en veilig aan wal gebracht. Daar werd de jongen met zijn moeder herenigd.

Rubberboot aan land Ook met de tweede jongen is alles goed gekomen. De afgedreven rubberboot is elders aan land gekomen. De politie heeft de jongen opgevangen.