Tino Martin zingt op Schevenings strand tijdens Hollands Feest Aan Zee

DEN HAAG - Na een aanvankelijke tegenslag komt het er nu toch van. Tino Martin en John West komen naar Hollands Feest Aan Zee, een nieuw Nederlandstalig muziekfestival op het Scheveningse strand. Begin april werden de namen van de twee zangers al bekendgemaakt, waarna het management verontwaardigd reageerde, omdat er nog niks definitiefs was geregeld.

Inmiddels zijn alle problemen voorbij en is de line-up voor het festival op vrijdag 24 augustus bekend. Behalve Tino Martin en John West komen Wolter Kroes, Peter Beense, John West, Mike Peterson, John Medley, Frans Ashwin en DJ Tom naar het Scheveningse strand. Het festival is op het Zuiderstrand, op hetzelfde podium waar de volgende dag het gratis toegankelijke Schollenpop is.

Het gaat bij Hollands Feest Aan Zee nadrukkelijk om een festival en niet om een concert. 'Hier en daar duikt het woord strandconcert op, maar daarmee wordt de verkeerde suggestie gewekt. Bij een strandconcert denkt iedereen aan een optreden van anderhalf uur met een liveband. Het gaat hier gewoon om een optreden van een half uur waarbij Tino alleen op het podium staat', vertelde de manager van de zanger eerder aan Omroep West.



Uitverkocht Ziggo Dome

Tino Martin stond eerder in een uitverkocht Ziggo Dome. John West kreeg het afgelopen jaar twee Buma NL Awards. Er is een aantal duizend kaarten voor het festival beschikbaar. De kaartverkoop is gestart.