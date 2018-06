Dode bruinvissen gevonden op strand Ter Heijde

TER HEIJDE - Twee dode bruinvissen zijn zondagochtend gevonden op het strand bij Ter Heijde. Eén van de twee zeedieren bleek drachtig te zijn, schrijft mediapartner WOS.

Rond tien uur 's ochtends ontving het Reddingsteam Zeedieren Nederland (RTZ) afdeling Haaglanden een melding van de politie Den Haag dat er een dode bruinvis was gevonden. Tijdens het opruimen van dat kadaver, 'floepte er onverwachts een ongeboren bruinviskalfje uit de moeder bruinvis', schrijft het RTZ op Facebook.

Het kalfje was 40 centimeter lang, terwijl gezonde, pasgeboren bruinvissen zo'n 67 tot 90 centimeter groot zijn. 'Dit kalfje was dus duidelijk nog niet klaar met haar 40 centimeter', concludeert het RTZ.



Tweede melding

Een half uur later werd er een tweede melding gedaan over een dode bruinvis. Die werd gevonden op de Zandmotor. Dit keer bleek het om een jonge bruinvis zonder kop te gaan. Volgens het RTZ waren alle drie de dieren in dusdanige staat van ontbinding dat een doodsoorzaak niet meer te achterhalen is. De vissen zijn afgevoerd om vernietigd te worden.