Met een gouden koets naar de opening van de kinderboekenambassade

DEN HAAG - In Den Haag is een kinderboekenambassade geopend. Dat gebeurde tijdens het Kinderboekenfestival dat zondag achter het centraal station in Den Haag werd gehouden.

Met een gouden koets reed zondagochtend de 12-jarige jeugddirecteur van het Haagse Kinderboekenmuseum, Sarah van Pruissen, naar het festivalterrein toe. Bij haar in de koets zat niemand minder burgemeester Pauline Krikke van Den Haag en een aantal kinderboekenambassadeurs.

Op het festivalterrein werd met de overhandiging van een grote sleutel aan de ambassadeurs uiteindelijk de bijzondere ambassade geopend. De ambassade is een kleine tv-studio waarin kinderen voor een camera kunnen vertellen waarom andere kinderen een bepaald boek moeten lezen. De opnames worden vervolgens in het museum getoond.



Goed initiatief

Burgemeester Krikke is enthousiast over het initiatief. 'Het is belangrijk dat kinderen lezen. De essentie van de kinderboekenambassade is dat je vertelt wat je favoriete boek is, zodat je andere kinderen inspireert om ook die boeken te lezen', legt de burgemeester uit.

Maar wat maak lezen nu eigenlijk zo leuk? Een meisje weet het zondag mooi te verwoorden. 'Als je een beetje goed in het verhaal zit dan kun je er bijna niet meer uitkomen. En ik vind dat gewoon heel erg leuk.' Maar is buiten spelen niet veel leuker vraagt de verslaggever? 'Buiten een boek lezen is helemaal leuk!'

