West Wekker: Gestrand op een eiland en Hazelhoef overleden

REGIO - Goedemorgen! Heb je een goed weekend gehad? Ga er even goed voor zetten, wij hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Zo overleed dit weekend de omstreden oud-imam Abdullah Haselhoef. En in Zoetermeer strandde een jongetje na een avontuurlijke roeitocht op een eiland in de Benthuizerplas. Dit is de West Wekker!

1. Omstreden oud-imam Abdullah Haselhoef overleden na ongeluk met spookrijder

Oud-imam Abdullah Haselhoef is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Haselhoef (50) kwam in botsing met een spookrijder op de A16 bij Breda. Dat melden bronnen aan Omroep West. Hij wordt maandag begraven.

2. Gestrand op een eilandje, brandweer redt jongen

Op de Benthuizerplas in Zoetermeer heeft de brandweer een jongen van een eilandje gered. Hij was met een vriend - beiden rond de 10 jaar - in een rubberboot op de plas aan het roeien toen ze tegen het eilandje aankwamen.

3. Vrouw raakt zwaargewond na botsing met brug Zwammerdam

Een vrouw is zondagmiddag zwaargewond geraakt in Zwammerdam. Volgens een getuige was ze één van de opvarenden van een bootje dat over de Ziende voer.

4. Met een gouden koets naar de opening van de kinderboekenambassade

In Den Haag is een kinderboekenambassade geopend. Dat gebeurde tijdens het Kinderboekenfestival dat zondag achter het centraal station in Den Haag werd gehouden.

5. Dode bruinvissen gevonden op strand Ter Heijde

Twee dode bruinvissen zijn zondagochtend gevonden op het strand bij Ter Heijde. Eén van de twee zeedieren bleek drachtig te zijn, schrijft mediapartner WOS.

Weer: Perioden met zon en het blijft droog. Het wordt rond de 20 graden. De noordelijke wind is matig en kan aan zee af en toe vrij krachtig zijn, 5 Beaufort.