Gewonde na steekpartij in Den Haag Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Op de Van der Vennestraat in Den Haag is in de nacht van zondag op maandag een gewond persoon aangetroffen. Het slachtoffer zou steekverwondingen hebben.

Voor het incident is een traumahelikopter met Mobiel Medisch Team (MMT) opgeroepen, maar die bleek later niet meer nodig. Over de toedracht is nog veel onduidelijk, zegt een woordvoerder van de politie. De politie is bezig met onderzoek. Mogelijk is het slachtoffer elders gewond geraakt.





