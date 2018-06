Deel dit artikel:











Steekpartij in Den Haag blijkt zelfverwonding Op de Van der Vennestraat is iemand met steekwonden gevonden. | Foto: Regio15

DEN HAAG - Op de Van der Vennestraat in Den Haag is in de nacht van zondag op maandag een man met steekwonden gevonden. De man heeft zichzelf verwond, meldt de politie.

De politie ging in eerste instantie uit van een steekpartij, maar nu blijkt dat hij zichzelf heeft toegetakeld. Het slachtoffer is een 34-jarige man uit Den Haag. Hij zou meerdere steekwonden aan zijn borst hebben. Het blijft onduidelijk waarom de Hagenaar zichzelf heeft verwond, meldt de politie.

Traumahelikopter Voor het incident is een traumahelikopter met Mobiel Medisch Team (MMT) opgeroepen, maar die bleek later niet meer nodig. LEES OOK: 15-jarige jongen gewond bij steekpartij Den Haag