Deel dit artikel:











Woningen ontruimd na brand in supermarkt (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - In een supermarkt aan de Stille Veerkade in Den Haag heeft in de nacht van zondag op maandag korte tijd brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij. Enkele woningen boven de supermarkt zijn korte tijd ontruimd geweest, laat de brandweer weten.

Bij de brand raakte niemand gewond. Het vuur ontstond waarschijnlijk in het koelmechanisme van een vitrine, aldus een woordvoerder van de brandweer. De woningen boven de supermarkt zijn geventileerd door de brandweer. Alle bewoners mochten daarna weer terug hun woning in.





LEES OOK: Brandweer redt vier kinderen en twee volwassenen van balkon na brand