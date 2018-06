Leerlingen krijgen mobiel weer terug: 'Ik heb 500 berichten, maar het meeste daarvan is onzin'

NAALDWIJK - Ze kunnen weer volop appen, facebooken en op Instagram. De zeventien leerlingen van ISW Hoogeland in Naaldwijk die vorige week hun mobieltje inleverden, kregen hem maandag weer terug. De leerlingen hebben afgelopen week meegedaan aan het experiment 'Week zonder mobiel', om zo bewuster te worden van hun mobiele telefoongebruik.

'Ik heb iets van 500 berichten gemist, maar het meeste daarvan is onzin', zegt een leerling die net zijn mobiel terug heeft. En hij is niet de enige. Ook de 13-jarige leerling Vicky heeft haar mobiel niet gemist. 'Het viel reuze mee. Ik ga nu zelfs minder op mijn telefoon zitten, denk ik.' Veertien van de zeventien leerlingen hebben het de hele week uitgehouden zonder mobiel. Drie leerlingen hebben vrijdag hun mobiel weer opgehaald.



Ik merkte dat ik mijn tijd veel beter kon indelen Afdelingsleider Gert-Jan Weijer

Geen afkickverschijnselen

De directeur van de school laat weten 'ontzettend trots' te zijn op de leerlingen. Ook afdelingsleider Gert-Jan Weijer is zeer tevreden. 'We hebben ruimschoots de doelstelling bereikt om leerlingen bewuster te maken van hun smartphonegebruik.' Zelf heeft Weijer ook een week lang geleefd zonder mobiel. 'Ik merkte dat ik mijn tijd veel beter kon indelen. Alleen een aantal praktische zaken, zoals documenten ondertekenen of mijn bankrekening controleren, ging lastiger.'

Voorafgaand hadden de leerlingen er niet zoveel moeite mee om hun mobiel af te staan. 'Ik ben benieuwd wat het met me doet en wat het me oplevert aan het eind van de week', zei leerling Wessel vorige week tegen Omroep West. 'Ik heb nu nog geen trillende handjes of afkickverschijnselen, maar ik heb wel al twee keer in mijn broekzak gevoeld waar mijn mobiel is.'

Halverwege de week leken de leerlingen hun mobiel ook nog niet zo te missen. 'Ik ga overdag gewoon naar school, daarna ga ik altijd eten en dan naar training. Mijn mobiel heb ik nog helemaal niet gemist', aldus een leerling. Een andere leerling gaf aan meer vrije tijd te hebben en 's ochtends sneller te zijn met aankleden, omdat ze niet steeds op haar mobiel kon kijken.



Meer aandacht voor de les

De mobielloze week zorgde, naast meer vrije tijd, ook voor een positieve uitwerking op de les. Docent maatschappijwetenschappen Femke Boers: 'Ik merk wel dat de leerlingen zonder mobiel meer aandacht hebben voor de les. Normaal gesproken moet ik om het kwartier waarschuwen dat ze hun mobiel weg moeten leggen en dat hoeft nu niet.'

LEES OOK: Een week lang zonder mobiel: 'Ik heb 'm nog helemaal niet gemist!'