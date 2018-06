Race tegen de klok voor schip vol duurzame olijfolie

DEN HAAG - Het is nagelbijten voor de schippers van een zeilboot vol duurzame olijfolie. Zij varen op dit moment van Portugal naar Scheveningen om aandacht te vragen voor klimaatverandering. De vraag is: komen ze op tijd aan?

Vanaf vrijdag is de haven gesloten vanwege de Volvo Ocean Race. 'Als we wind mee zouden hebben, kunnen we over negentien uur Scheveningen binnenvaren. Maar dat is helaas niet het geval', zegt olijfboerin Marije Passos. Ze vertrok drie jaar geleden naar Portugal om daar een olijfgaard te bestieren. Daar ondervond zij aan den lijve voor welke uitdagingen olijfboeren vandaag de dag komen te staan.

'Het is keihard werken. Ik heb daar kunnen ervaren wat moeder natuur aan het doen is en dat is niet best', vertelt Marije in het Omroep West-radioprogramma Muijs in de Morgen. 'Het ene jaar staat het water tot aan de knieën door extreme regenval, het andere jaar worden de gaarden geteisterd door droogte en bosbranden. De gevolgen van klimaatverandering zijn daar direct merkbaar.'



Vervoer met de wind

Door het transport met een zeilschip wil Marije het klimaatprobleem en tegelijk de problemen van waar olijftelers mee te maken krijgen, op de kaart zetten: 'We mogen met z'n allen wel wat minder consumeren en er meer bij stilstaan waar onze producten vandaan komen.'

En daarom gaat vervoer op de ouderwetse manier: 'We laten zien dat het gewoon kan, producten met de wind brengen. Alleen duurt het allemaal wat langer. Niet zoals met een webshop dat het de volgende ochtend bezorgd wordt.'



Moeilijk te voorspellen

Het is dan ook nog even spannend hoe lang het nog duurt voordat het zeilschip aankomt in Scheveningen. 'De boot ligt nu ongeveer bij Calais, dus het moeilijkste gedeelte hebben we gehad. Nu maar hopen dat we op tijd zijn', vertelt Marije.

Wat nou als de olijfboot niet mag aanleggen? 'Dan kijken we de havenmeester heel lief aan of we wijken uit naar IJmuiden', aldus Marije.