Brand in cel gevangenis Alphen aan den Rijn Foto: Omroep West/John van der Tol

ALPHEN AAN DEN RIJN - In de penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn heeft maandagochtend een kleine brand gewoed. Het zou volgens de brandweer gaan om een kleine brand in een cel. Er zijn geen gewonden.

De oorzaak van de brand is niet bekend. Vorige week werd duidelijk dat het ziekteverzuim in de gevangenis in Alphen aan den Rijn zo hoog is dat bewaarders zich onveilig voelen. Tien procent van het personeel zat vorig jaar ziek thuis. Medewerkers zeggen dat ze vrezen dat het binnenkort mis gaat. Vakbonden en (ex-)gedetineerden klagen over onveilige situaties. LEES OOK: Gedetineerden gevangenis Alphen aan den Rijn: 'Het gaat hier uit de hand lopen'