Deel dit artikel:











Auto in brand in Den Haag De uitgebrande auto | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Opnieuw is een auto die geparkeerd stond aan de Erasmusweg in Den Haag in brand gevlogen. Dat gebeurde maandagochtend vroeg.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Eerder dit jaar deed de politie onderzoek naar brandstichters in de omgeving van de Erasmusweg. Het is niet bekend of er een verband is tussen deze autobrand en de branden in april. LEES OOK: Auto in lichterlaaie in Den Haag