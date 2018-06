Deel dit artikel:











Dit is waarom de trajectcontrole op de A4 uitstaat Trajectcontrole op de A4 uitgezet | Archieffoto: ANP

LEIDSCHENDAM - Het is je misschien al opgevallen: afgeplakte borden en hectometerpaaltjes langs de A4 tussen Leiden en Leidschendam. Vanwege wegwerkzaamheden is de trajectcontrole in beide richtingen uitgezet. Maar dat betekent niet dat het gaspedaal extra ingedrukt kan worden: 'Er wordt op andere manieren gehandhaafd', aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM).

Het OM kondigt aan dat er mogelijk tussentijds gecontroleerd wordt, bijvoorbeeld door flitscontroles langs de weg. 'Er zijn daar mensen aan het werk, daarom zijn de boetes vaak nog hoger dan bij een trajectcontrole', waarschuwt de woordvoerder.

Verbreding A4 Op de A4 tussen de N14 (afslag Leidschendam) en Leiden (afslag 7) wordt sinds mei gewerkt aan een wegverbreding. Over een lengte van ruim vijf kilometer gaat de weg in beide richtingen van drie naar vier rijstroken. Als deze werkzaamheden zijn afgerond, gaat de trajectcontrole weer in. Naar verwachting is de verbreding dit najaar klaar.



