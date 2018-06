Deel dit artikel:











De Hollandse Nieuwe komt eraan, is-ie dit jaar nog vetter? Hollandse Nieuwe | Foto: Nederlands Visbureau

DEN HAAG - Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe wordt op dinsdag 12 juni traditioneel in Scheveningen geveild. De laatste jaren was de eerste haring: 'goed en vet', 'dik, rond en directly from heaven' of 'lekker vet'. Maar hoe zit het met eigenlijk met dat vet? 'Een haring is pas Holllandse Nieuwe als het vetpercentage minimaal 16 procent is', zegt een woordvoerster van het Nederlands Visbureau.

Dit jaar ligt het vetpercentage van de haring tussen de 18 en 19 procent, schat het Nederlands Visbureau. Dat is vetter dan vorig jaar, maar niet zo vet als in 2016. Toen lag het vetgehalte op 19 tot 20 procent. Kortom het ene jaar is de haring wat vetter dan het andere jaar. Hoe lekker de Hollandse Nieuwe is, hangt voor een groot deel af van de groothandelaren die in mei al afreizen naar Denemarken. Want daar komt het grootste deel van de haring vandaan dat gebruikt kan worden als Hollandse Nieuwe. Zij selecteren de beste vis en zien er op toe dat de vangsten op de juiste manier verwerkt worden.

Hollandse Nieuwe is keurig op tijd De verwerking van de vangsten is sinds vorig weekend in volle gang en de eerste transporten zijn onderweg. Alles loopt volgens het Nederlands Visbureau op rolletjes. Het eerste vaatje kan volgens planning dinsdag in Scheveningen geveild worden. De opbrengst van de veiling komt dit jaar ten goede aan Hulphond Nederland.