Wereldrecordpoging Solar Boat Team uitgesteld

DELFT - De recordpoging van het Solar Boat Team van TU Delft om het wereldsnelheidsrecord voor zonneboten te verbreken, is een week uitgesteld. Het team zou dinsdag 12 juni een poging doen, maar heeft die moeten verplaatsen naar maandag 18 juni vanwege problemen met de motor.

De problemen werden ontdekt tijdens een test afgelopen vrijdag. 'De motor van de boot liep aan, alsof er iets vastliep', aldus Paul Schellekens van het Solar Boat Team.

Volgens het team van de TU Delft is het probleem met de motor inmiddels opgelost. Toch wordt de recordpoging op de Willem-Alexander Baan in Zevenhuizen uitgesteld. De boot moet nu namelijk opnieuw getest worden, om er zo zeker van te zijn dat het probleem is verholpen.



Solar Sport One

Het huidige record staat op 50,5 kilometer per uur en is in 2016 gevestigd door het TU Delft Solar Boat Team. Het team wil het eigen record verbreken ter voorbereiding van de aankomende races van de Solar Sport One-racecompetitie. 'Het WK van de zonneboten', aldus Schellekens.

