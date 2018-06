Deel dit artikel:











Hans Struijk Fietsen in Zoetermeer gaat dicht Hans Struijk Fietsen | Foto: Omroep West

ZOETERMEER - Het filiaal van Hans Struijk Fietsen in Zoetermeer sluit per 1 juli zijn deuren. Dat meldt een woordvoerder van Hans Struijk Fietsen. Het personeel is hierover donderdag ingelicht. Het gaat al een tijd niet goed met het bedrijf. De Belgische eigenaar Fiets! maakte half mei bekend de winkels te willen verkopen.

Voor de vestiging in Zoetermeer hebben zich geen kopers gemeld. Daarom is besloten het filiaal te sluiten. Parttime medewerkers en medewerkers zonder vast contract hebben te horen gekregen dat ze niet meer terug hoeven te komen. De vestigingen in Amsterdam gaan ook dicht, daar was eveneens geen koper voor te vinden. De verkoop van de overige winkels van Hans Struijk Fietsen - zoals in Den Haag, Voorburg, Nootdorp en Rijswijk - is nog in volle gang. De Belgische eigenaar kan daar nu nog niets over zeggen. LEES OOK: Fietsenwinkels van Hans Struijk staan te koop