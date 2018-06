Deel dit artikel:











Brief posten? Bekijk hier of jouw brievenbus blijft staan Een brievenbus | Foto: Omroep West

REGIO - Wie naar zijn vertrouwde brievenbus wil lopen om een brief te posten, moet even goed opletten. PostNL gaat namelijk nog 757 brievenbussen verwijderen uit onze regio. Volgens PostNL zijn de bewoners in regio Zuid-Holland Midden al per brief op de hoogte gebracht van de aanpassingen in hun buurt. Over twee weken zijn de eerste aanpassingen zichtbaar.

Eerder haalde PostNL ook al brievenbussen weg. Dat komt omdat er veel minder post wordt gestuurd. Het aantal brieven daalt volgens PostNL per jaar met ruim 10 procent. 'Daarom verwijderen of verplaatsen we deze brievenbussen naar een andere locatie waar meer mensen komen, zoals supermarkten of stations, zodat de brievenbus weer vaker wordt gebruikt', aldus het bedrijf in een verklaring. Per brievenbus wordt er gekeken of deze weggehaald kan worden. Incidenteel komt er een brievenbus bij; dat zijn er voor onze regio veertig in getal. 'We houden zoveel mogelijk rekening met onze klanten die wat minder goed ter been zijn of een beperking hebben. Daarom blijven de brievenbussen bij zorginstellingen gewoon op hun plek. Zo zorgen we ervoor dat we goed bereikbaar blijven.'

Waar kan je nog wel terecht? PostNL heeft een handige lijst opgesteld waar je kan opzoeken welke brievenbussen verdwijnen en welke blijven staan.