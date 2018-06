Jongetje bedankt agenten met sticker na zoektocht naar vermist vriendje (6)

DEN HAAG - Politieagenten kregen maandagmorgen een bijzonder bedankje van een jongetje, nadat zij hadden geholpen met het zoeken naar een vermist vriendje uit Den Haag. Hij bedankte hen voor hun inzet met een sticker voor in het notitieboekje van de agenten.

Toen het 6-jarige jongetje maandagmorgen als vermist werd opgegeven, begonnen de agenten samen met buurtbewoners en het jongetje en zijn vader een zoektocht. Een buurtbewoner vond het vermiste mannetje al snel in goede gezondheid.

Nadat de agenten de nodige administratie hadden opgeschreven in hun notitieboekje, benaderde het jongetje samen met zijn vader de agenten om hen te bedanken. Het verlegen mannetje stak zijn hand uit met de sticker uit naar de agenten, terwijl zijn vader duidelijk maakte dat de sticker voor hen was bedoeld. 'Ontzettend schattig', aldus de betrokken politieagent. 'We zijn heel blij met de goede afloop.' De sticker heeft een mooi plekje gekregen in het notitieboekje van de agenten.

