PVV eist opheldering van 'Grote Regelaar' over verwarring Rotterdamwet Willie Dille (PVV) | Foto: Gemeente Den Haag

DEN HAAG - De Haagse fractie van de PVV eist opheldering van het nieuwe college over de Rotterdamwet. In het radioprogramma Studio Haagsche Bluf van Omroep West 'schiep het college onduidelijkheid', omdat twee verschillende wethouders andere toekomstplannen voor deze wet schetsten. 'Ik hoop dat dit gewoon klunzige communicatie is in plaats van keihard kiezersbedrog.'

Afgelopen donderdag was de volledige nieuwe wethoudersploeg te gast bij Studio Haagsche Bluf. Na verloop van tijd kwam het gesprek op de beoogde Rotterdamwet. Hierin is bepaald dat de gemeente mensen met een te laag inkomen of criminele achtergrond kan weren uit bepaalde wijken. GroenLinks-wethouder Bert van Alphen zorgde voor verwarring. 'Ik vermoed dat we de Rotterdamwet niet gaan toepassen', zei de wethouder. Richard de Mos van Groep de Mos / Hart voor Den Haag reageerde met een koel: 'We zullen zien'. De Mos heeft zich tijdens de verkiezingen en formatie sterk gemaakt voor deze wet.

'Wat bedoelt de Grote Regelaar?' PVV-raadslid Willie Dille wil dat het kersverse college één lijn trekt. 'Ik hoop dat dit klunzige communicatie is in plaats van keihard kiezersbedrog', aldus Dille. Ze heeft zeven vragen opgesteld voor het college. Zo wil Dille weten wat de spagaat tijdens de radio-uitzending heeft veroorzaakt en 'wat de Grote Regelaar bedoelt met: "we zullen zien"'. Ook wil het PVV-raadslid duidelijkheid of de Rotterdamwet deze collegeperiode wel of niet wordt toegepast. De fractie hoopt nog voor het zomerreces antwoord te krijgen van het reeds geïnstalleerde college. LEES OOK: Coalitieakkoord gepresenteerd: 'Den Haag, stad van kansen en ambities'