Nog zes aanhoudingen na overtreden noodverordening Noordwijk

NOORDWIJK - In de Noordwijkse wijk Boerenburg zijn in de nacht van zondag op maandag nog zes mensen opgepakt. In de wijk geldt sinds donderdag een noodverordening na een reeks branden.

Vrijdagavond werden ook al drie jonge mannen opgepakt. Twee Noordwijkerhouters reden zondagavond met hun auto met jerrycans en een ton benzine de wijk in. Vier anderen konden niet uitleggen waarom ze in de wijk waren. De verdachten zijn maandag weer vrijgelaten. De Noordwijkerhouters hadden een verklaring voor de jerrycans en worden niet verdacht van de branden in de busjes.

'Deze groep heeft zich op een zéér negatieve manier in de kijker gespeeld van de gemeente en de politie', meldt teamchef Henk Woppenkamp van Noordwijk-Teylingen. 'Doordat we nu een ruime mogelijkheid hebben om in het betreffende gebied personen te controleren en aan te houden, krijgen wij steeds meer zicht op de groep. We halen de raddraaiers uit de anonimiteit en brengen in kaart wie er verantwoordelijk zijn voor de overlast en onrust in de wijk.'



'Noodverordening is uitzonderlijk zwaar middel'

In Boerenburg is sinds donderdag een noodverordening van kracht om de openbare orde te herstellen. Volgens burgemeester Jan Rijpstra was dit nodig om de situatie snel veilig te maken na meerdere brandjes. 'In die opzet zijn we geslaagd. De komende dagen overleg ik regelmatig met de politie over de vraag of het nog nodig is de verordening te handhaven. Want het is en blijft een uitzonderlijk zwaar middel. Maar er is meer nodig.'

Rijpstra bereidt daarom een tweede traject voor. 'Samen met de buurt de wijk leefbaar maken en houden. Onze inwoners moeten zich veilig voelen. Daar hebben we iedereen bij nodig. De Task Force staat in de steigers.'



'Kom eens langs'

Twee van de jongeren vertellen vandaag aan Omroep West dat ze zich hebben verbaasd over de politiemacht in de wijk. 'Er was zelfs politie te paard,' zegt de één. De ander vertelt 'toen ik zaterdagavond mijn huis uit liep werd ik meteen gecontroleerd.'

Ze verbazen zich ook over de duur van de noodverordening, precies tot het eind van de ramadan. Dat dat toeval is, zoals de burgemeester zegt, daarover fronzen ze hun wenkbrauwen. En dan nog, zo vragen ze, waarom is de burgemeester niet eerst met ze komen praten voor hij de noodverodening uitvaardigde? 'Ik heb die man nog nooit hier gezien.'





Theehuis

Dat ze rondhangen op het plein ontkennen ze niet. 'Maar er is hier verder niks'. Eén van de jonge mannen wijst op een ruimte met dichtgeverfde ramen aan de achterkant van de pizzeria: 'waarom kunnen we daar geen theehuis krijgen?'

