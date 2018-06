Deel dit artikel:











Vrachtwagen trekt bovenleiding kapot; tram 17 gestremd Stremming tramlijn 17 na draadbreuk | Foto: Regio15

REGIO - Een vrachtwagenchauffeur in Rijswijk vergat maandagmiddag de laadkraan op zijn truck in te klappen. Op de Patentlaan bleef de kraan hangen in de bovenleiding van de tram en trok de stroomdraad naar beneden. HTM tramlijn 17 is voorlopig in beide richtingen gestremd.

Het gaat om een flinke schade aan de bovenleiding. Naar verwachting zal het herstel geruime tijd gaan duren. Tram 17 rijdt van Centraal Station naar Station HS, dan via route tram 9 en 16 richting Wateringen. Tram 16, bus 18 en 23 zijn mogelijk alternatief.