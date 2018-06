Deel dit artikel:











Gouds danscafé Woodies krijgt nieuwe eigenaar Woodies aan de Zeugstraat in Gouda (Foto: Google Maps)

GOUDA - Er komt een nieuwe horecagelegenheid in het voormalige pand van de Woodies aan de Zeugstraat in Gouda. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Gouda aan Omroep West. Het gaat om een nieuwe ondernemer die in het pand een horecazaak gaat openen.

De deuren van het voormalige danscafé Woodies werden in april gesloten na meerdere incidenten waar medewerkers bij betrokken waren. De toenmalige eigenaar, Ron Lugthart, heeft meerdere waarschuwingen gekregen. Lugthart ging nog in gesprek met burgemeester Milo Schoenmaker om te kijken of hij een nieuwe kans kon krijgen, maar het café had zijn laatste ronde bier getapt. Maandag bevestigde de woordvoerder van de gemeente Gouda dat de aanvragen voor de nieuwe vergunningen lopen. 'De oude ondernemer zal geen rol meer spelen in het nieuwe bedrijf', aldus de woordvoerder. Wie de nieuwe cafébaas wordt, is nog onbekend.