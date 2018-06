Deel dit artikel:











Buschauffeurs krijgen plaspauze, maar staking gaat gewoon door Staking | Archieffoto ANP

REGIO - De werkgevers in het openbaar vervoer (VWOV) gaan de roosters voor hun personeel zo aanpassen dat de buschauffeurs elke 2,5 uur de gelegenheid hebben naar het toilet te gaan. De plaspauze is een van de eisen van de vakbonden in het cao-conflict dat al maanden duurt.

De werkgevers willen met de toezegging de impasse waarin de onderhandelingen verkeren doorbreken. FNV reageert afwijzend op de stap van de werkgevers. De aangekondigde staking dinsdag bij Connexxion gaat in de regio Haaglanden volgens de bond gewoon door. 'Ze willen zaken per bedrijf gaan regelen. Wij willen centrale afspraken voor een cao voor de hele bedrijfstak', zegt Wilfred Jonkhout, bestuurder van FNV Streekvervoer. De bond vermoedt dat de toezegging een manier is om de staking te breken. 'Het is vreemd om na maanden nu met leuke dingen te gaan zwaaien', aldus Jonkhout. LEES OOK: Geen bussen in de regio: dinsdag weer staking streekvervoer