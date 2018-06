Deel dit artikel:











Oud-imam Haselhoef herdacht in Haagse moskee Haselhoef aan het woord tijdens een debat in Amsterdam | Foto: ANP

DEN HAAG - Oud-imam Abdullah Haselhoef (49) is maandag herdacht in de Noeroel Islam Moskee in Den Haag. Haselhoef kwam afgelopen weekend om het leven bij het auto-ongeluk op de A16 bij Breda. De in Den Haag opgegroeide oud-imam verwierf landelijke bekendheid na de aanslagen van 11 september 2001, als woordvoerder van de moslimgemeenschap. Later bleek dat hij fraude had gepleegd met toeslagen en uitkeringen.

Zo'n honderd famieleden, vrienden en bekenden van Abdullah Haselhoef kwamen maandagmiddag in Den Haag bijeen om de oud-imam te herdenken. Zondag kwam Haselhoef om bij het ongeluk bij Breda dat twee slachtoffers eiste. Het andere slachtoffer is een man uit Litouwen. Eén van de twee is vermoedelijk een spookrijder geweest, maar het is niet bekend wie van de twee.

Besloten kring Na de herdenking in de moskee, is Haselhoef in besloten kring begraven. Abdullah Haselhoef is 49 jaar geworden.

