Robin Haase naar tweede ronde van grastoernooi Rosmalen Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - Tennisser Robin Haase uit Den Haag is voor het eerst in jaren door naar de tweede ronde van het grastoernooi in Rosmalen. HIj won in drie sets van de Kroaat Ivo Karlovic, 7-6, 6-7 en 6-3.

In 2015 lukte het Haase voor het laatst om verder te komen dan de eerste ronde.Toen liep hij vast tijdens de halve eindstrijd. In de tweede ronde neemt hij het nu op tegen de Australische qualifier Bernard Tomic of de Cyprioot Marco Baghdatis.