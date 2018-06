Eeuwenlang vermiste schedel van heilige priester Jeroen mogelijk gevonden in Noordwijk

NOORDWIJK - Mogelijk is de eeuwenoude schedel van priester Jeroen van Noordwijk maandag gevonden in de Sint Jeroenkerk in Noordwijk. Tijdens de Reformatie, 1572, verdween de schedel van de in 856 onthoofde heilige priester. 'Wat als het klopt? Dan hebben wij de schedel gevonden die zorgde voor de bedevaartstochten naar Noordwijk.'

'Het is een soort avonturenroman', vertelt cultuurfilosoof Harrie Salman aan Omroep West. Dat avontuur begint in de negende eeuw. Jeroen was een priester in Noordwijk. Als in 856 de Vikingen voet aan wal zetten op het strand, volgt een ware plundering door het dorp. Kerken werden leeggeroofd, jonge mensen als slaaf verhandeld en oude mensen, zoals priester Jeroen, werden geofferd.

De legende gaat verder in 1300. Tijdens een verbouwing van de kerk werd zijn schedel onder het altaar gevonden. De kerkklokken begonnen spontaan te luiden, zieken werden beter door de schedel aan te raken. Dat maakte Noordwijk een bedevaartsoord. 'Het volk heeft hem heilig gemaakt', aldus Harrie Salman.



Een paragnost wees de weg

De beeldenstorm tijdens de Reformatie in 1572 was het moment dat de Geuzen door de straten trokken om alle gelovige relikwieën en katholieke beelden wilden vernietingen. Sindsdien was de schedel van Sint Jeroen spoorloos. Maar maandag, 446 jaar later, is er mogelijk een einde gekomen aan dat mysterie.

Een paragnost wist Harrie Salman te vertellen dat de schedel in de toren verborgen lag, op één meter diepte, drie tegels van de muur vandaan, tegen de fundamenten van de kerk. 'Ik wilde toch gaan zoeken, stel je voor dat hij gelijk heeft', zegt Salman. En wat bleek: niet één, maar twee schedels werden er gevonden op die plek. 'Dat is toch wel heel wonderlijk!'



Onderzoek

Maar, is het echt de heilige Sint Jeroen? Dat moet nader onderzoek uitwijzen. Via verschillende stappen moet duidelijk worden welk geslacht bij de schedel hoort, hoe oud het was, wanneer hij of zij is gestorven en in welke regio hij of zij heeft geleefd. Na de zomervakantie komen de resultaten.

Harrie Salman kan bijna niet wachten. 'Als dit echt is, dan kunnen we deze schedel tot een driedimensionale kopie van het gelaat maken', aldus Salman. Hierdoor kunnen wetenschappers precies reconstrueren hoe Sint Jeroen er heeft uitgezien. 'Dan kunnen we een stuk verleden tot leven laten komen.'

