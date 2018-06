Oud-international Rolf Franke nieuwe coach ZZ Leiden Basketball

LEIDEN - De 51-jarige Rolf Franke wordt de nieuwe coach van het eredivisieteam van Zorg en Zekerheid Leiden Basketball. De voormalig international heeft maandag een eenjarig contract getekend.

Ondanks zijn eenjarige contract, zijn beide partijen nu al enthousiast genoeg om een langere samenwerking aan te gaan. 'Beide partijen hebben de intentie utigesproken om de verbintenis langer dan één seizoen te laten duren', meldt ZZ Leiden op de website.

Franke heeft zijn sporen in het baskelball verdiend. Hij werd in zijn actieve carriere als speler acht keer landskampioen. Franke speelde in totaal veertien jaar in de eredivisie; in Amsterdam, Den Helder en in Den Bosch. In 1988 debuteerde hij als international voor het Nederlandse team.