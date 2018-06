West Wekker: Hollandse Nieuwe en staking bij Connexxion

REGIO - Goedemorgen! Tijd voor een nieuwe dag boordevol nieuws. Zo wordt op deze dinsdag 12 juni het eerste vaatje Hollandse Nieuwe traditioneel geveild en is er wederom een staking in het streekvervoer.

1. Staking bij Connexxion gaat door, ondanks toezeggingen plaspauze

Opgelet als je vandaag het openbaar vervoer nodig hebt: vanwege een nieuwe staking in het streekvervoer rijden de bussen van Connexxion in de regio Haaglanden niet. De werkgevers in het openbaar vervoer hebben weliswaar aangegeven de roosters voor hun personeel zo aan te passen dat de buschauffeurs elke 2,5 uur de gelegenheid hebben om naar het toilet te gaan, maar het FNV is nog niet tevreden met het aanbod.

2. De Hollandse Nieuwe komt eraan, is-ie dit jaar nog vetter?

Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe wordt vandaag traditioneel in Scheveningen geveild. De laatste jaren was de eerste haring: 'goed en vet', 'dik, rond en directly from heaven' of 'lekker vet'. Hoe hij dit jaar zal smaken? Daar komen we vanmiddag achter.

3. Vanuit de rechtbank: de moord op Parsa010 en van ontucht verdachte leraar

Twee verdachten van de moord op de Zoetermeerse vlogger Parsa010 staan vandaag voor de rechter. Parsa Maboud werd in mei vorig jaar doodgeschoten terwijl hij stond te barbecueën met vrienden in de tuin.

Ook de van ontucht verdachte leraar Julio V. (41) verschijnt vandaag voor de rechter. De man uit Barendrecht zou als invalleeraar op bassischool De Carrousel in Gouda een leerlinge van zes jaar hebben betast. Ook had hij kinderpornoplaatjes en filmpjes in bezit.

Weer: Vandaag is het bewolkt, maar breekt ook af en toe de zon door. Bij een matige noordelijke wind wordt het ongeveer negentien graden.

Vandaag in TV West: Team West

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.