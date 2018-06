Deel dit artikel:











‘Kom niet met de auto naar Scheveningen tijdens de Volvo Ocean Race!’ Bezoekers van de Volvo Ocean Race wordt afgeraden om met de auto te komen | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De gemeente Den Haag zal er tijdens de Volvo Ocean Race geen misverstand over laten bestaan: het heeft geen zin om met de auto naar Scheveningen te komen. Zo bleek maandagavond tijdens de bewonersavond in het Zuiderstrandtheater. Want de Scheveningse haven en het gebied daaromheen, zullen niet toegankelijk zijn voor mensen buiten Scheveningen.

Naar schatting zullen zo'n half miljoen mensen tijdens de Volvo Ocean Race in Scheveningen naar de badplaats komen. Deze worden tijdens het evenement van 24 juni tot en met 1 juli aangeraden om niet met de auto te komen. Volgens projectleider Ilse Janssen van de gemeente Den Haag wordt iedereen gewaarschuwd: 'We proberen mensen die niet in het gebied wonen te vertellen dat ze niet naar Scheveningen moeten of kunnen komen.' Ze proberen dat op de snelweg al af te vangen met matrixborden: 'Daarop vertellen we waar mensen het beste kunnen parkeren. En van daaruit kunnen ze met het openbaar vervoer naar Scheveningen komen. Daarvoor worden ook extra trams ingezet', aldus Janssen. LEES OOK: De opbouw begint: dit wil je weten over de finish van de Volvo Ocean Race