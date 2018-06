'Schietsalvo's' in Delft, politie doet onderzoek

DELFT - De politie onderzoekt dinsdagochtend een mogelijke schietpartij in Delft. Verschillende straten in het centrum zijn afgesloten, onder meer een deel van de Molslaan en de Beestenmarkt.

Er wordt gesproken van 'schietsalvo's', die schade hebben aangericht. Hoe groot de schade is, is niet bekend.

Begin mei was het ook al raak in Delft. Toen werden ruiten van coffeeshop The Future en zonnestudio Sunstyle aan de Peperstraat doorzeefd met kogels.

Meer informatie volgt.