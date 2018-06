Weer kogelregen in Delft, politie doet onderzoek

DELFT - De politie onderzoekt dinsdagochtend een schietpartij in Delft. Verschillende straten in het centrum zijn afgesloten, onder meer een deel van de Molslaan en de Beestenmarkt.

Er wordt gesproken over 'schietsalvo's', die schade hebben aangericht. In ieder geval is het pand geraakt waar sinds kort 'Sisters' gevestigd. De politie werd rond 4.30 uur gewaarschuwd. Hoe groot de schade is, is niet bekend. Er is ook niets bekend over eventuele gewonden.

Begin mei was het ook al raak in Delft. Toen werden ruiten van coffeeshop The Future en zonnestudio Sunstyle aan de Peperstraat doorzeefd met kogels. De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt besloot vervolgens de zonnestudio en de coffeeshop te sluiten. Een week later ontplofte er rond 5.15 uur een handgranaat bij dezelfde coffeeshop in de Peperstraat.



Marja van Bijsterveldt

Burgemeester Marja van Bijsterveldt was dinsdagochtend aanwezig op de Beestenmarkt en sprak met betrokkenen. Of de verschillende incidenten met elkaar te maken hebben, is niet duidelijk.

Meer informatie volgt.