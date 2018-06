Deel dit artikel:











Automobilist rijdt voetganger aan, slachtoffer zwaargewond Een deel van de Hoefkade werd afgesloten na het ongeluk. (Foto: District8)

DEN HAAG - Een voetganger is in de nacht van maandag op dinsdag aangereden door een automobilist op de Hoefkade in Den Haag. Het slachtoffer raakte zwaargewond.

Volgens oogetuigen kwam de voetganger tussen twee geparkeerde auto's terecht. Een deel van de Hoefkade werd afgesloten voor onderzoek. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.