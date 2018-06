'Ik hoorde een hele harde knal', buurt schrikt wakker van nieuwe kogelregen Delft

DELFT - Delft werd in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw opgeschrikt door schoten. Dit keer in de Molslaan en op de Beestenmarkt. Buurtbewoners zijn geschrokken.

Een meisje werd wakker van alle commotie. 'Ik hoorde een hele harde knal in de Molslaan', vertelt ze. 'Mijn huisgenoten werden er ook wakker van.'

Politiewoordvoerder Dick Goijert spreekt van 'diverse kogelgaten'. Zeker twee panden zijn volgens hem geraakt. Hoe groot de schade is, is niet bekend. In ieder geval is het pand geraakt waarin 'Sisters' gevestigd is. 'Dat is een bijouterie', vertelt het meisje. 'Die is er pas anderhalf tot twee weken.'



Niet de eerste keer

De politie doet sinds 4.30 uur onderzoek. Verschillende straten in het centrum zijn afgesloten.Er is niets bekend over eventuele gewonden. Burgemeester Marja van Bijsterveldt sprak dinsdagochtend met betrokkenen over de schoten.

Begin mei was het ook al raak in Delft. Toen werden ruiten van coffeeshop The Future en zonnestudio Sunstyle aan de Peperstraat doorzeefd met kogels. Een week later ontplofte er rond 5.15 uur een handgranaat bij dezelfde coffeeshop in de Peperstraat. Of er een verband is tussen deze incidenten, kan politiewoordvoerder Goijert nu nog niet zeggen. 'We doen buurt- en sporenonderzoek en spreken getuigen. We hopen dat dit meer helderheid brengt.'