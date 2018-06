ADO opent nieuw voetbalseizoen tegen Emmen

DEN HAAG - ADO Den Haag begint het voetbalseizoen 2018/2019 met een thuiswedstrijd tegen promovendus FC Emmen. De wedstrijd wordt gespeeld op zondagmiddag 12 augustus. Dit staat in het vandaag gepubliceerde concept competitieprogramma van de KNVB.

Van de grote clubs staat voor ADO Den Haag eerst een ontmoeting thuis tegen PSV op het programma. Dit duel staat gepland voor zaterdag 15 september.

December wordt een zware maand voor de ploeg van Fons Groenendijk. Dan staan de wedstrijden tegen Ajax (uit op zondag 2 december) en Feyenoord (thuis op zondag 23 december) op het programma.

Laatste wedstrijd tegen Feyenoord





ADO Den Haag sluit het seizoen af op zondag 12 mei 2019. In de Kuip in Rotterdam is Feyenoord dan de tegenstander.